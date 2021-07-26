Раскрыта особенность новых флагманов Samsung

Смартфоны Samsung первыми получат защитные стекла нового поколения для камер. Об этом сообщается на сайте Corning.

Corning Incorporated — американская корпорация, занимающаяся выпуском защитных стекол и оптики. 22 июля компания представила два новых вида стекла Gorilla Glass — DX и DX+. Компоненты созданы на основе композитного материала, который обеспечивает высокую прозрачность и прочность. По словам представителей Corning, новые стекла сохраняют прочность Gorilla Glass и позволяют улавливать до 98 процентов света, что делает возможным использование их в камерах.

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В компании раскрыли информацию о том, что первыми стекла DX и DX+ закупила Samsung. Иными словами, защитные стекла для камер станут особенностью следующих флагманских смартфонов компании. При этом нет данных о том, какие именно модели будут комплектоваться новыми компонентами.

В описании продукта говорится, что защитные стекла сильно влияют на оптические характеристики камеры. Представители Corning заметили, что созданные ими стекла обеспечивают качество изображения профессионального уровня при любых условиях освещения и снижают количество бликов. «Corning не только обеспечивает объектив камеры повышенной устойчивостью к царапинам и долговечностью по сравнению с традиционными покрытиями, но и предлагают улучшенные оптические характеристики», — заметил генеральный директор корпорации Джеймин Амин (Jaymin Amin).

По слухам, следующими флагманскими смартфонами Samsung окажутся раскладные модели Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Аппараты должны показать на презентации Galaxy Unpacked, которая запланирована на 11 августа.