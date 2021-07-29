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В России детей высадили на безлюдной станции из-за отсутствия наличных на билет

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Фото: Google Street View

Двух девочек 16 и 11 лет высадили из электрички на безлюдной станции в Челябинской области из-за отсутствия наличных денег для оплаты проезда. Уточняется, что принимать банковскую карту у них отказались. Подросткам пришлось самостоятельно добираться до населенного пункта, чтобы связаться с родителями, пишет 74.ru.

По словам матери одной из девочек, девочки были в гостях у родственницы в СНТ «Тракторосад Юбилейный». Их должен был забрать отец школьницы, но его ждать не стали.

«Сказали: "Мам, мы поедем на электричке, у меня деньги есть на карте», — рассказала женщина. — «Вечером они сели в электричку Шумиха — Челябинск-Главный на станции 2142. Дочь мне позвонила и предупредила, что телефон у нее разряжается. Через одну станцию к ним подошла контролер, сказала оплачивать проезд. Дочь протянула банковскую карту, а ей ответили, что безнала нет и отправили искать по вагону пассажиров, которые согласятся заплатить наличными в обмен на перевод», — рассказала мама девочки.

По ее словам, охранник проконтролировал, чтобы девочки вышли из вагона. Их высадили на станции Ванюши, где нет ни одного дома — только лес и давно заброшенная станция. Как отметили родители девочек, в поисках людей дети за три часа прошли 10 километров.

«Они одни в глуши шли без связи, воды и еды. Встретили по дороге двух мужчин, но просто побоялись к ним подойти. <...> Когда они не приехали домой, а связь с ними пропала, мама подруги дочери обратилась за помощью в полицию. Девочки дошли до станции Потанино и увидели там молодых людей, которые отозвались и дали им телефон», — поделилась женщина.

В региональном УМВД подтвердили обращение родителей двух пропавших подростков. Кроме того, по данному факту начали проверку в Челябинской транспортной прокуратуре.

Ранее водитель школьного автобуса в Красноярском крае высадил группу детей в метель вдалеке от остановки за плохое поведение. На кадрах, опубликованных одной из пассажиров, показаны школьники разных возрастов, которые идут по пустой дороге. Ее заметает снегом, слышен шум сильного ветра.

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