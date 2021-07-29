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Российский врач рассказал о способе передачи «летних» заболеваний

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Фото: АГН «Москва»

Летом возрастает риск заражения паразитарными болезнями. Они считаются одними из самых распространенных в это время года. О способах передачи «летних» заболеваний рассказал руководитель онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович. Его слова приводит «Общественная служба новостей».

По его словам, таким заболеванием, как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), можно заразиться при купании в водоемах.

Чаще люди заражаются гельминтозом, кантариазом, а также миазами через воду и пищу, в том числе немытые овощи, фрукты и ягоды. Еще один способ передачи паразитных болезней — контакт с уже зараженным человеком, также есть риск заражения через почву или воздушно-капельным путем, заметил врач.

Саванович подчеркнул, что опасность паразитарных заболеваний в том, что они способны поражать не только ЖКТ, но и легкие, сердце, нервную и дыхательную системы, кожу и волосы.

Ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев предупредил, что любители суши могут столкнуться со смертельной опасностью. По его словам, при потреблении сырой рыбы есть вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Если в ресторанах для приготовления этих блюд используют замороженную рыбу, тогда не стоит беспокоиться, так как продукт размораживают перед тем, как приготовить.

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