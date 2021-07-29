Женщины раскрыли способы очистить стиральную машину изнутри и удивили пользователей сети. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание в Mirror.

Мать двоих детей с никнеймом @Jojo_con82 объяснила, что на протяжении трех лет раз в месяц чистила свою машину с помощью пищевой соды и специального моющего средства. После того как женщина увидела новый лайфхак по очистке в интернете, она решила его повторить. Блогерша положила в барабан две таблетки для посудомоечной машины и включила стиральную машину на 60 градусов Цельсия.

Женщина продемонстрировала, что спустя десять минут стирки вода в барабане стала коричневой. Через час она стала еще темнее. «Теперь я буду мыть свою стиральную машину только таким способом», — подписала она пост.

Подписчицы поблагодарили женщину за лайфхак и дали свои советы по очистке стиральной машины. «Спасибо огромное! Жаль, что я не знала об этом раньше», «Очень хороший совет! Я обычно заливаю четыре чашки белого уксуса и включаю на 60 или 90 градусов Цельсия. Поверьте, машина после этого сверкает чистотой!», «Идеально! Прямо сейчас пойду пробовать», — писали они.

Ранее в июле работница компании по переработке вещей раскрыла оптимальную частоту стирки различных предметов гардероба. Австралийка Алексис Тодоровски (Alexis Todorovski) рассказала о главных ошибках, которые люди совершают во время очищения верхней одежды в холодное время года. Оказалось, что шапки, шарфы и перчатки необходимо стирать чаще остальных вещей — по крайней мере раз в неделю. «Важно помнить, что именно они постоянно соприкасаются с кожей», — пояснила эксперт.

