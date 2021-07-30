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Массовые увольнения помогли Bentley установить 100-летний рекорд

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Фото: Максим Змеев / Reuters

Прибыль производителя автомобилей Bentley за первые шесть месяцев 2021 года составила 178 миллионов евро. За полгода компания заработала больше, чем за любой год за всю 102-летнюю историю существования бренда, передает Bloomberg. Предыдущий годовой рекорд был установлен в 2014 году, когда автогигант получил прибыль в 170 миллионов евро.

Продажи автомобилей Bentley в этом году превысили «доковидные» показатели. За полгода 2021 года было продано 7199 машин, а за аналогичный период 2019 года — 4785.

Одной из причин успеха глава Betnley Адриан Холлмарк назвал массовые увольнения — в июне 2020 года штат компании сократили на 25 процентов. «Мы приняли несколько трудных решений, сократив расходы на рабочую силу», — рассказал Холлмарк. Увеличение прибыли он также объяснил силой бренда и способностью своевременно поставлять качественные автомобили в большом количестве.

Аналитик Bloomberg Майкл Дин считает, что на финансовые показатели также повлиял повышенный спрос на модели Bentayga и Flying Spur. У этих автомобилей четыре двери, что нравится состоятельным китайским покупателям, предпочитающим поездки с личным водителем.

В конце ноября 2020 года Bentley сообщила о планах полностью перейти на производство электромобилей в течение десяти лет. Первый электромобиль Bentley планирует представить к 2025 году. В 2021 году начался выпуск гибридных версий автомобилей Bentayga и Flying Spur.

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