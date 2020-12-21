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Назван самый популярный цвет для машины в 2020 году

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Фото: Unsplash

Компания Axalta, занимающаяся окрашиваниями в сфере промышленности, составила рейтинг самых востребованных цветов автомобилей в 2020 году. Об этом сообщает портал Autoblog.

Десятый раз подряд первую позицию занял белый цвет. По статистике, в среднем каждая третья машина выпускается в этом цвете. Таким образом, белый на 38 процентов опережает другие оттенки. Второе место в списке занял черный цвет, за ним последовали серый и серебристый.

Согласно опросу, проведенному в США в октябре, американцы чаще экспериментируют с расцветками личного транспорта по сравнению с другими национальностями: для них самыми популярными являются красная и синяя. В Европе, Японии и Южной Корее автомобилисты предпочитают голубые оттенки. В свою очередь Индия считается единственной страной, где на дорогах часто встречаются коричневые и бежевые машины.

Ранее в декабре сообщалось, что в России продадут самый дорогой автомобиль. Речь идет о гиперкаре Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета, пробег которого составляет 700 километров. Его стоимость составляет 225 миллионов рублей.

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