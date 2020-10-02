Оставленный возле свалки в Киеве роскошный Bentley привлек внимание фотографов

Роскошный автомобиль британской марки Bentley, оставленный среди мусора на свалке в Киеве, привлек внимание фотографов. Кадр публикует украинское издание «Апостроф» в пятницу, 2 октября.

На снимке запечатлена машина Bentley Continental GT белого цвета, выпущенная в 2012 году. Она припаркована на небольшой асфальтированной площадке возле мусорных баков и кучи хлама в одном из дворов украинской столицы.

Отмечается, что стоимость описанного автомобиля, по данным сайтов по продаже машин, достигает 99 500 долларов (7,7 миллиона рублей).

В феврале жительница американского штата Колорадо нашла в мусорном баке сотни новых бюстгальтеров Victoria's Secret. Позже выяснилось, что сотрудники магазина выбросили большое количество нижнего белья из-за его закрытия. Пресс-секретарь компании подтвердил, что выброшенная продукция действительно принадлежала бутику, который находился неподалеку от дома американки.