Поезд с новыми машинами свернул на чужой путь, протаранил мост и переломал их

В США перевозивший новые автомобили поезд по ошибке свернул на чужой путь и врезался в мост. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал «Новости. Как есть».

По информации канала, состав двигался по путям, предназначенным для вагонов с цистернами. На кадрах видно, как машинист не успевает затормозить, и крыша поезда медленно таранит мост и собирается в «гармошку».

В конце ролика демонстрируются полностью переломанные автомобили. Отмечается, что ущерб составил два миллиона долларов.

В августе сообщалось о мужчине, который одолжил у друга суперкар Lamborghini Huracan Performante, не справился с управлением и попал в аварию. Инцидент произошел в городе Уэльва на юго-западе Испании. Ярко-зеленый автомобиль стоимостью 235 тысяч евро (около 20 миллионов рублей) врезался на высокой скорости в стену подстанции электроснабжения.