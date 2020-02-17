Женщина нашла в мусорном баке сотни новых бюстгальтеров Victoria's Secret

Жительница американского штата Колорадо нашла в мусорном баке сотни новых бюстгальтеров Victoria's Secret. Об этом сообщает Business Insider.

Американка Мелани Гелинас (Melanie Gelinas) высказала изданию свое недовольство тем, что сотрудники магазина выбросили большое количество нижнего белья из-за его закрытия. «Все они идут на свалку, хотя их могли раздать бездомным. Мне кажется, что это пустая трата денег. К тому же какой матери, живущей в приюте, не хотелось бы получить новый бюстгальтер из Victoria's Secret?» — возмутилась она.

Пресс-секретарь компании подтвердил, что выброшенная продукция действительно принадлежала бутику, который находился неподалеку.

«Мы сожалеем о случившимся. В связи с закрытием магазина все вещи из примерочных непригодного состояния, в том числе и бюстгальтеры, были выброшены. Однако оставшийся ассортимент распределили среди других точек продаж марки», — заявил сотрудник кампании.

Похожие инциденты происходили и у других всемирно известных брендов. Так, например, в 2017 году житель Нью-Йорка обнаружил мешки для мусора, заполненные испорченными кроссовками Nike. Представители бренда не пояснили, почему на обуви были разрезы, однако отметили, что они не были пригодны для перепродажи или пожертвования.

В 2018 году британский модный дом Burberry уничтожил не распроданную одежду и аксессуары общей стоимостью 37 миллионов долларов (больше двух миллиардов рублей), чтобы защитить марку от кражи дизайна продукции. После того как общественность осудила действия производителя, они заявили, что поменяют свою политику.

В феврале фирма Victoria's Secret оказалась в центре еще одного скандала. Ее руководство долгие годы скрывало и допускало жестокое обращение с моделями и сексуальные домогательства. Газета The New York Times опубликовала расследование, основанное на рассказах 30 бывших и действующих работников марки.

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