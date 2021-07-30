Перенесший сердечный приступ на съемках актер сериала «Во все тяжкие» взял паузу

Американский актер Боб Оденкерк, сыгравший в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», рассказал, что после сердечного приступа на съемках решил взять паузу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет хорошо… Я возьму паузу, чтобы поправиться, но скоро вернусь», — заявил Оденкерк.

Актер также поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал его после госпитализации, а также врачей, которые смогли решить проблему без операции.

О том, что Оденкерк перенес сердечный приступ, стало известно 29 июля. Представители артиста рассказали, что его состояние стабильно. Его госпитализировали 28 июля. Артист неожиданно опустился на землю, его окружила съемочная группа, для него тут же вызвали скорую помощь. Семья актера поблагодарила всех за добрые пожелания и попросила о конфиденциальности, пока он восстанавливается.

Боб Оденкерк получил популярность благодаря роли адвоката Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» и его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Оденкерк также снялся в боевике «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера и в фильмах «Небраска», «Маленькие женщины» и «Горец-творец».