Звезда «Лучше звоните Солу» экстренно госпитализирован на съемках сериала

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк экстренно госпитализирован во время съемок нового сезона. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Артист неожиданно опустился на землю, его окружила съемочная группа. Оденкерку вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу. Неизвестно, находился ли актер в это время в сознании.

Причина ухудшения состояния Оденкерка не уточняется. На момент написания материала он все еще находится под наблюдением врачей.

Боб Оденкерк получил популярность благодаря роли адвоката Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» и его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Он также снялся в боевике «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера.