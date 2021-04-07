Звезда «Лучше звоните Солу» объяснил участие в боевике российского режиссера

Звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк объяснил, почему принял участие в съемках боевика российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто». Он рассказал о своем решении в интервью The Independent, опубликованном в среду, 7 апреля.

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Оденкерк отметил, что согласился сыграть главную роль в боевике отчасти потому, что один эпизод фильма напомнил ему события его жизни: в картине бандиты вламываются домой к его персонажу. «Здесь, в Лос-Анджелесе, в дом моей семьи дважды вламывались грабители, и первый раз был особенно травмирующим. Во мне навсегда остались чувства раздражения и злости. Я думал, что на них могу построить характер своего персонажа», — признался он.

Актер подчеркнул, что «Никто» — жанровая и неироничная картина.

В конце марта сообщалось, что фильм «Никто» в прошедшие выходные возглавил прокат в США. Картина собрала в американских кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, обогнав мультфильм Disney «Рая и последний дракон» и ленту «Поступь хаоса». Это первый случай, когда фильм российского режиссера возглавляет прокат в США. Найшуллер позже признался, что уговорил продюсеров картины заменить южнокорейских злодеев русскими.