Европа начала восстанавливаться

Статистическая служба Евросоюза (Eurostat) сообщила, что во втором квартале 2021 года экономика еврозоны начала восстанавливаться, продемонстрировав рост на два процента. Самые высокие темпы показали Австрия и Латвия, говорится в отчете Eurostat.

В последнем квартале 2020 года ВВП еврозоны снизился на 0,6 процента, в первом квартале 2021 года — на 0,3 процента. Нынешние показатели по росту ВВП подскочили на 13,7 процента по сравнению с данными за второй квартал 2020 года. Европейский центральный банк прогнозирует увеличение темпов ВВП до 4,6 процента по итогам года.

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В конце июня сообщалось, что рост деловой активности в еврозоне разогнался до уровня в 59,2 пункта и побил 15-летний рекорд. Многие страны Евросоюза начали снимать ограничения для бизнеса после увеличения числа вакцинированного населения и заявили о готовности вновь принимать туристов.

В июне глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн призвал старших коллег из Евросоюза к гибкости в проведении денежно-кредитной политики. Он напомнил о важности борьбы с инфляцией после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о желании сохранить базовую ставку на низком уровне. Таким образом ЕЦБ стремится стимулировать население и бизнес к получению кредитов, что в конечном итоге положительно отразится на восстановлении экономики от пандемии.