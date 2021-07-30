В России взлетели цены на самую дешевую мобильную связь

С начала года цены на самую дешевую мобильную связь в России в среднем взлетели на 16 процентов, до 326 рублей в месяц. При этом общий рост тарифов составил порядка 5 процентов. К такому выводу пришли эксперты Content Review, пишет «Коммерсантъ».

Самую доступную мобильную связь (учитывается тарифы и доходы населения) операторы предоставляют в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях. Дороже всего она обходится для жителей бедных регионов Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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Год назад компании пытались подстроиться к падениям доходов населения и предлагали более доступные тарифы. Но в 2021-м операторы пошли в обратном направлении. По словам экспертов, продолжают демпинг только МТС и Tele2, предлагающие минимальные тарифы в ряде регионов.

В первом квартале года доходы операторов от услуг мобильной связи выросли на 15,9 процента (109,5 миллиарда рублей). Общие доходы от услуг связи в стране за тот же период увеличились значительно меньше — на 2,6 процента, до 453,8 миллиарда.

Комментируя данные о росте минимальных тарифов, в «Мегафоне» отказались считать их характеризующими рынок. По данным компании, основная конкурентная борьба идет в среднем ценовом диапазоне, клиенты предпочитают именно такие пакеты.

Ранее глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал россиянам способы сэкономить на мобильной связи, в том числе с помощью смены оператора.