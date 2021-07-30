Женщина устроила оркестровый концерт под окнами сидящего в тюрьме жениха

Мелани Родригес (Melanie Rodriguez) собрала оркестр перед зданием тюрьмы, чтобы поздравить сидящего там жениха с днем рождения. На видео, опубликованное в TikTok, обратило внимание издание The Independent.

Ролик выложила пользовательница по имени Клаудиа (Claudia) и подписала его так: «Если вы отбываете наказание в федеральной тюрьме, и ваш любимый человек не делает этого для вас, просто сосредоточьтесь на себе и забудьте о нем».

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На кадрах видно, как под торжественную музыку приглашенного оркестра Родригес высматривает возлюбленного в окне в бинокль, а за ее спиной висит надпись «С днем рождения, малыш». Неизвестно, напротив какой именно тюрьмы она устроила праздничный концерт.

По данным издания, мужчина по имени Доджер (Dodger) сделал Родригес предложение, находясь в заключении. Она пообещала ждать освобождения будущего мужа столько, сколько потребуется.

Ролик набрал 6,3 миллиона просмотров и более 11 тысяч комментариев. Один из пользователей написал: «Забудь о нем и двигайся дальше. Это ни к чему не приведет».

Ранее сообщалось, что жительница английского города Челмсфорд, графство Эссекс, собралась выйти замуж за отбывающего срок за двойное убийство преступника. Заключенный выйдет на свободу в 2034 году.