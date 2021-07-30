Многомиллиардный иск к «Норникелю» сочли справедливым

Многомиллиардный иск Росрыболовства к «Норникелю» о взыскании ущерба в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске является справедливым, считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она подчеркнула, что Росрыболовство взвешенно подошло к вопросу, передает ТАСС.

«У них другие расчеты, у них работает научный институт. Объявить сумму публично для любого госоргана — это значит в дальнейшем не иметь возможности не защищать свою позицию», — указала она.

29 июля стало известно, что Росрыболовство обратилось с иском в Арбитражный суд Красноярского края. Ведомство намерено взыскать 58,65 миллиарда рублей за вред, который был нанесен водным биоресурсам после утечки топлива в реки. Компенсацию за гибель рыбы в ведомстве оценили в 3,6 миллиарда рублей, а остальная сумма необходима для восстановления нарушенного состояния водных биоресурсов.

В «Норникеле» оценки Росрыболовства назвали многократно завышенными и заявили о желании оспорить иск и методику расчета ущерба. Заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Гладышев счел называемые суммы также некорректными.

При этом акции компании после новости об иске 29 июля падали на 2,96 процента, однако к закрытию торгов отыграли потери. По итогам дня стоимость акций снизилась на 1,48 процента, до 25 280 рублей за штуку. 30 июля бумаги росли, на момент подготовки материала цена акции составляла 25 314 рублей (рост на 0,54 процента).

Иск связан с одной из крупнейших экологических катастроф последних лет, которая произошла в конце мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю» Норильско-Таймырской энергетической компании. В результате разгерметизации топливного бака в почву и реку Амбарная попала 21 тысяча тонн нефтепродуктов. На компанию по итогам судебных разбирательств наложили рекордный для российской компании штраф за причинение вреда окружающей среде на 146,2 миллиарда рублей.