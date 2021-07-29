Акции «Норникеля» упали после иска на десятки миллиардов рублей

Акции компании «Норникель» упали на три процента после сообщения Росрыболовства о подаче иска о возмещении вреда на десятки миллиардов рублей из-за утечки топлива на ТЭЦ-3. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Акции компании на Московской бирже подешевели на 2,96 процента, но к закрытию торгов отыграли падение. По итогам дня стоимость акций снизилась на 1,48 процента, до 25 280 рублей за штуку.

Росрыболовство обратилось с иском в Арбитражный суд Красноярского края, чтобы взыскать с «Норникеля» 58,65 миллиарда рублей за вред, причиненный водным биоресурсам после утечки топлива в местные реки на ТЭЦ-3 в Норильске. Компенсацию за гибель рыбы в ведомстве оценили в 3,6 миллиарда рублей, остальная сумма — более 55 миллиардов рублей — потребуется на восстановление (искусственное воспроизводство) нарушенного состояния водных биоресурсов. В компании оценки Росрыболовства назвали многократно завышенными и заявили о желании оспорить иск и методику расчета ущерба.

Одна из крупнейших экологических катастроф в истории современной России произошла в конце мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю» Норильско-Таймырской энергетической компании. В результате разгерметизации топливного бака в почву и реку Амбарная попала 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Режим ЧС в Красноярском крае был введен только после совещания у президента России в начале июня.

По итогам судебных разбирательств на «Норникель» наложили рекордный для российской компании штраф за причинение вреда окружающей среде. Сумма компенсации составила 146,2 миллиарда рублей. Почти все выплаты пошли на финансирование экологических программ в Сибири.