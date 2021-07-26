«Норникель» потратит 40 миллиардов рублей на уборку мусора в Норильске

«Норникель» потратит 40 миллиардов рублей на большую программу по уборке промышленного и строительного мусора в Норильске. Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент начался первый этап реализации программы по уборке, которая в целом продлится 10 лет.

«С начала лета специалисты компании очистили от мусора и старой техники более 300 000 квадратных метров — это территория, равная 56 футбольным полям. До наступления зимы специально созданное предприятие по благоустройству территории очистит всего около шести миллионов квадратных метров», — говорится в сообщении.

Уже очищены около 125 000 квадратных метров территорий, которые прилегают к строящемуся цеху производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода. Кроме того, компания очистила более 22 000 квадратных метров в районе бывшего автотранспортного предприятия, неофициально называвшимся «Стройбаза "Надежда"». Также убрали мусор на 161 200 квадратных метрах в районе магистральных сетей и производственных территорий ТЭЦ № 1 и ТЭЦ № 3.

Ранее сообщалось, что «Норникель» вложит 26 миллиардов рублей в развитие порта Дудинка в Красноярском крае. Инвестиции помогут увеличить пропускную способность порта примерно на треть.