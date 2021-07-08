«Норникель» поддержал фотовыставку в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

«Норникель» поддержал фотовыставку «Мир в лицах» российского фотохудожника Александра Химушина в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщается на сайте компании.

В коллекции представлено более 170 художественных портретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах их проживания. Сам проект приурочен к Международному дню коренных народов мира, ежегодно отмечаемому 9 августа. Выставка будет идти до конца августа 2021 года.

В торжественной церемонии открытия, в частности, приняли участие официальные представители «Норникеля», ЮНЕСКО и МИД России.

«"Норникель" разделяет цель проекта — рассказать миру о коренных малочисленных народах, привлечь внимание к их проблемам и способствовать их разрешению. Многие представленные на выставке фотопортреты сделаны при поддержке компании на Таймыре, где проживают долганы, энцы, ненцы, эвенки и нганасаны»,— говорится в заявлении компании.

Ранее стало известно, что группа ученых из Российской академии наук отправится в Большую Норильскую экспедицию, которая пройдет на Таймыре. Исследователи займутся изучением экологического состояния территории Арктики.