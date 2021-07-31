В России выявили 23 807 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 23 807 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 265 873. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

23 807 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (3514 случаев), в Санкт-Петербурге (1915), Московской области (1592) и Нижегородской области (539). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (22 случая) и Ненецком автономном округе (14).

За сутки в стране скончались 792 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии — 158 563.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 771, общий — 5 608 619.