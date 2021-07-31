Российские полицейские несколько километров несли на руках пропавшего рыбака

Российские полицейские разыскали и несколько километров по бездорожью пронесли на руках мужчину, пропавшего по дороге на рыбалку, об этом рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску, пишет РИА Новости.

О пропаже сына сообщила его 81-летняя мать. По ее словам, мужчина на машине уехал на рыбалку в район села Борисовка, несколько дней от него не было вестей. На поиски приморца отправились полицейские. Поиски на местности результатов не дали. Все это время сотрудники правоохранительных органов набирали номер пострадавшего и дозвонились до него. Мужчина смог передать свои координаты.

Через некоторое время сотрудники ГИБДД увидели в овраге внедорожник, где находился 51-летний пропавший. Он рассказал, что ехал по бездорожью и сорвался в овраг. Сотрудники правоохранительных органов помогли мужчине выйти из машины. Они несли обессиленного пострадавшего на руках несколько километров, а затем передали родственникам. Близкие поблагодарили полицию за спасение жизни рыбака.

В мае полицейские международного аэропорта Симферополя помогли медикам спасти жизнь пассажира, у которого остановилось сердце в терминале на глазах попутчиков. Мужчина упал на пол в терминале крымского аэропорта возле стойки такси — на помощь ему сразу же пришли медики. Содействовать в проведении искусственной вентиляции легких стал командир отделения линейного отдела полиции авиагавани Симферополя Виктор Богатырев.