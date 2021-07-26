Полицейские голыми руками подняли машину и спасли мать с ребенком

В американском штате Нью-Йорк два полицейских спасли женщину и младенца, сбитых машиной. Видео произошедшего было опубликовало на платформе YouTube.

На записи видно, как машина задевает стоящий у тротуара автомобиль, а затем сбивает переходящую улицу женщину с ребенком на руках. После этого транспортное средство врезается в витрину барбер-шопа. Находившиеся в соседней булочной полицейские поспешили на место происшествия и голыми руками подняли автомобиль, под капотом которого оказалась пострадавшая с 8-месячной дочкой. Находившиеся в помещении очевидцы помогли вытащить женщину и младенца.

Как отмечает Fox News, позднее медики диагностировали у ребенка перелом черепа, а у 36-летней женщины — сложные переломы ног. Ожидается, что обе пострадавшие выживут. По данным телеканала, полиция арестовала 43-летнего водителя транспортного средства Дэвида Понкурака (David Poncurak) за вождение в нетрезвом виде.

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