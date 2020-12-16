Российские полицейские приняли на себя удар лихача и спасли пешеходов

МВД МЕДИА / YouTube

В Вологодской области российские полицейские спасли пешеходов, успев подставить патрульную машину под удар мчавшегося по дороге лихача. Видео инцидента в среду, 16 декабря, в своем YouTube-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах, снятых на Северном шоссе в Череповце, видно, что автомашина ДПС пропускает людей на пешеходном переходе. В следующее мгновение полицейские заметили двигающийся на большой скорости автомобиль ВАЗ 2112, который не снижает скорости, несмотря на переходящих по зебре пешеходов. Сотрудники успели включить спецсигналы и принять на себя удар автомобиля нарушителя.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что у нарушителя нет документов, а экспресс-тест показал наличие в организме наркотических средств. При этом в процессе изъятия номерных знаков с автомобиля нарушитель и находившийся в машине пассажир препятствовали действиям полицейских. Водителю назначен административный арест на пять суток.