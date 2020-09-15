Российская полиция спасла мальчика от угрожавшего выкинуть его из окна деда

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В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах виден ребенок в окне многоэтажного дома. Прибывшие полицейские задержали россиянина и забрали мальчика.

Жильцы дома заметили в окне пятого этажа мужчину с ребенком. Он схватил мальчика за ноги и размахивал им. Один из очевидцев увидел проезжавших мимо полицейских, догнал их на своей машине и попросил помочь. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь квартиры и вошли внутрь. Мальчик был в комнате, его деда задержали.

Выяснилось, что отец ребенка в это время был на работе, а мать ушла в магазин.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить два года лишения свободы за угрозу убийством.

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