Ходивший с табличкой «ищу девушку» мужчина нашел жену

Житель Лондона, ходивший по улицам города с табличкой «ищу девушку», объявил, что нашел жену. Об этом сообщает Mirror.

Адам Саньо (Adam Sanyo) расстался со своей девушкой, с которой они встречались долгое время, и переехал в 2015 году Кембридж. В 26 лет мужчина ходил по Лондону и Кембриджу с огромной табличкой, на которой была надпись: «Привет, незнакомка, меня зовут Адам, и я ищу девушку».

В рамках своего эксперимента британец провел кампанию в соцсетях с видео и хэштегами. Сейчас 32-летний мужчина обручен и в октябре женится на своей 26-летней невесте Эстер.

Однако со своей избранницей он познакомился на вечеринке. Спустя десять месяцев, проведенных вместе во время локдауна, пара решила пожениться.

В апреле прошлого года житель Нью-Йорка расклеил по городу объявления, чтобы познакомиться с девушкой, не зараженной новой коронавирусной инфекцией. Каждый листок украшал его фото, электронный адрес и крупный заголовок «Ищу девушку на время коронавируса (и после)». Ниже следует пояснение: «Здоровый, привлекательный и хорошо трудоустроенный мужчина 30 с небольшим лет заинтересован в моногамии без микробов».