Нарышкин рассказал о личной встрече с предателем в разведке

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что в 1980-1990-х годах лично столкнулся с предателем. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, ни одна спецслужба не застрахована от предательства, в том числе и СВР. Нарышкин отметил, что, к сожалению, ему какое-то время пришлось работать с человеком, который впоследствии оказался предателем. Будущего предателя не выявили ни на этапе приема на работу в разведку, ни в ходе его службы, добавил он.

Нарышкин также заявил, что простить предательство невозможно. Глава СВР подчеркнул, что, по его мнению, тому человеку, который перешел на сторону врага, сейчас очень плохо.

В этом же интервью Нарышкин рассказал о россиянах, приезжающих в США и предлагающих там санкции против России. Нарышкин назвал подобный шаг «предательством своей страны и своего народа». «Надо все называть своими именами… В семье не без урода», — констатировал он.