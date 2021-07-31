Нарышкин рассказал о своем знакомстве с Путиным

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам главы СВР, их первая встреча произошла в 1980 году. В 2018 году Нарышкин отмечал, что после окончания двухгодичного факультета Высшей школы КГБ СССР, который сейчас называется Академией ФСБ, его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где он впервые встретился с Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Глава СВР также добавил, что после они с Путиным вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ, который сейчас является Академией внешней разведки.

Ранее Нарышкин заявил, что западная риторика разделения мира на два противоположных лагеря способствует созданию либерально-тоталитарного режима в США и в их странах-партнерах. Глава СВР отметил, что Запад пытается разделить мир на «два абсолютно искусственных лагеря: якобы демократический и якобы авторитарный». Навешивая ярлыки в «многообразном мире», по мнению Нарышкина, «США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы».

