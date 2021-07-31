Нарышкин рассказал о предлагающих санкции против России россиянах

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о россиянах, приезжающих в США и предлагающих там санкции против России, в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Нарышкин назвал подобный шаг «предательством своей страны и своего народа». «Надо все называть своими именами… В семье не без урода», — констатировал он. По его мнению, предательство всегда является в разведке «трагическим событием, ЧП», и от этого «не застрахована никакая служба», в том числе и российская.

При этом глава СВР отметил, что таких людей подавляющее меньшинство, однако на территории США «их видят». Он также допустил, что от разведки «что-то наверное, ускользает, но далеко не все».

Сам Нарышкин вспомнил, что работал с человеком, который впоследствии оказался предателем. По его словам, это было в конце 1980-х–начале 1990-х годов. «Я думаю, вот тот человек, с которым я работал, который перешел на сторону врага — ему сейчас очень плохо», — заключил он.

В этом же интервью Сергей Нарышкин рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы СВР, их первая встреча произошла в 1980 году.