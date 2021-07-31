В Эстонии собрались 200 эсэсовцев

В эстонском поселке Синимяэ собрались ветераны 20-й дивизии СС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На ежегодном мероприятии около двух сотен эсэсовцев возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Эстонского легиона. После завершения официальной части участники мероприятия отправились в Синимяэский военный музей.

Под Синимяэ летом 1944 года шли ожесточенные бои. В этом местечке гитлеровские войска сдерживали наступление советских войск. В боях под Синимяэ потери обеих сторон убитыми и ранеными составили около 200 тысяч человек. На кладбище в Синимяэ также захоронены более 17 тысяч советских воинов.

Эстонский легион СС — ядро будущей 20-й эстонской гренадерской дивизии СС, которая была сформирована в 1944 году. Это соединение было разгромлено советскими войсками в 1945 году. Немцы также и до этого формировали в оккупированной ими республике вспомогательные воинские части из местного населения

Россия осуждает слет ветеранов СС. В Москве указывают, что тем самым власти прибалтийской республики проводят сознательную популяризацию фашизма.