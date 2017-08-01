МИД России раскритиковал ежегодный слет ветеранов СС в Эстонии

МИД России раскритиковал ежегодный слет ветеранов 20-й дивизии «Ваффен-СС» в Эстонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме Округ Леттланд Как Латвия жила под фашистской оккупацией

«Вопреки неоднократным призывам к Таллину прекратить эту позорную практику там взят курс на сознательную популяризацию фашизма», — отметили в российском МИД, посетовав на то, что «подобные шабаши имеют место в стране, которая осуществляет ответственную миссию председательства в Совете ЕС».

В ведомстве подчеркнули, что такие «сборища противоречат духу решения Совета Европейского союза по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами уголовного права».

20-я гренадерская, она же 1-я эстонская, дивизия СС была сформирована в 1944 году, однако и до этого немцы формировали в оккупированной ими республике вспомогательные воинские части из местного населения. 20-я дивизия была разгромлена в 1945 году, часть ее бойцов взяла в плен Красная армия, другая часть сдалась в плен союзникам СССР по антигитлеровской коалиции. Против нацистской Германии эстонские эсэсовцы никогда не воевали.