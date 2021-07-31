Внучка Лукашенко вышла замуж

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поздравил Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Президент отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю». «Пул первого» также опубликовал свадебное фото, на котором запечатлены Лукашенко, его внучка и ее супруг.

Отмечается, что свадьбу отпраздновали в кругу родных и самых близких, всего в ресторан пригласили около 70 гостей. Виктория является старшей дочерью сына Лукашенко Виктора, который возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии. Всего у белорусского лидера трое сыновей и семеро внуков.

Ранее белорусский бизнесмен Дмитрий Лукашенко получил дисквалификацию за свои действия в хоккейном матче любительских команд. Предприниматель и сын президента Белоруссии ударил соперника клюшкой между ног.

