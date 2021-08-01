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Российский медик написал о пациенте в соцсети и попросил «совета у профессионалов»

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские врачи устроили консилиум в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующий пост появился в группе «Дерматология (врач студент пациент)».

Автор поста, работающий в отделении гастроэнтерологии, написал, что к ним поступила пациентка с уросепсисом, однако ее не могут правильно лечить, поскольку «клиника дерматологии в больнице закрыта на две недели».

«Пришла моя очередь просить совета у профессионалов. <...> Подскажите, пожалуйста, какую терапию можете порекомендовать, насколько серьезно состояние с точки зрения дерматолога. Пациентку планируем перевозить в больницу в другом областном центре, но только в понедельник, на выходных завотделения отказывается с кем-либо договариваться», — говорится в сообщении.

Под постом появились десятки комментариев от других медиков. Автору задавали уточняющие вопросы и писали советы по лечению пациентки. «Волчанка?», «Листовидная пузырчатка?», «Если мокнет, то примочки надо делать», «Это не вирус и не бактерии. Токсин, похоже», — высказывались пользователи сети.

В конце июля сообщалось, что восьмилетний мальчик из Ростовской области скончался после отказа врачей в медицинской помощи. Ребенок пожаловался на головные боли бабушке. Она вместе с матерью отвезла ребенка в местную больницу, оттуда их прогнали.

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