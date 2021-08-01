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Врач назвал самое частое место заражения гепатитом B

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких назвал самое частое место заражения гепатитом B. По словам врача, речь идет о стоматологическом кабинете, поскольку при работе специалисты зачастую не соблюдают правила защиты. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Да простят меня коллеги-стоматологи, скорее всего, именно стоматология стоит на первом месте. Чтобы заразиться вирусом гепатита B, нужна одна стотысячная миллилитра крови, содержащая вирус», — рассказал специалист и добавил, что вирусом гепатита С заразиться намного сложнее.

Бацких добавил, что лечиться нужно в проверенных местах. «Стоматолог должен не просто протереть ваткой и поменять наконечник для бормашины, а при вас доктор должен достать из шкафа опечатанный пакет герметичный и при вас распечатать наконечник», — сказал он.

Кроме того, говоря о наиболее распространенных путях заражения, врач упомянул пирсинг, татуаж и маникюр, сделанные в сомнительных местах, а также беспорядочные половые связи и гомосексуализм.

Как рассказывал заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов, основными симптомами гепатита B считают увеличение объема живота и отек ног. Однако подобные проявления свидетельствуют о серьезной стадии заболевания. Кроме того, гепатит В не имеет специфических симптомов, особенно на ранних стадиях.

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