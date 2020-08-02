Россиянам назвали симптомы гепатита B

Основными симптомами гепатита B считают увеличение объема живота и отек ног. Однако подобные проявления свидетельствуют о серьезной стадии заболевания. Об этом в интервью с радио «Говорит Москва» рассказал заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов.

Он также отметил, что люди, как правило, обращаются к врачам, когда болезнь уже зашла слишком далеко. Кроме того, гепатит В не имеет специфических симптомов, особенно на ранних стадиях. «Нужно сдать анализ крови — полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В. Это качественный анализ, который чётко позволит определиться с наличием вируса», — пояснил Павлов.

Среди факторов риска, при которых развитие гепатита наиболее вероятно, он назвал избыточную массу тела и наличие сахарного диабета второго типа. Важную роль, со словам специалиста, играет и алкоголь. «Сочетание алкоголя с вирусами и ожирением приводит к быстрейшему развитию тех последовательных стадий поражения печени, которые приводят к развитию осложнений», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам назвали первые проявления рака. По словам специалиста, сигналами о злокачественной опухоли в организме являются незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, нарушения пищеварения, трудность в глотании, непроходящий кашель, осиплость голоса, изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди.