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Назвавшего православный храм сараем депутата Госдумы захотели посадить

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Источник: Telegram-канал «Говорит Москва»

Представители движения «Сорок сороков» захотели привлечь к уголовной ответственности депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Ильтякова, который назвал православный храм сараем во время встречи с избирателями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил координатор движения Георгий Солдатов.

По его словам, около десяти человек уже написали на депутата заявление в МВД по статье об оскорблении чувств верующих. Активист пояснил, что Ильтяков не раскаялся в своих словах, а потому заслуживает наказания. «Будем рады, если будут извинения, но статья относится к преступлениям публичного характера, забрать заявление по этой статье нельзя», — сказал Солдатов.

Он добавил, что полиция уже приняла к рассмотрению документы, и подчеркнул, что движение не смогло безнаказанно «оставить в общественном пространстве» такие слова про храм. «Даже если будут извинения, проверка органов будет вестись», — подчеркнул координатор.

Согласно российскому законодательству, за оскорбление чувств верующих грозит до трех лет колонии.

Ильтяков назвал православный храм сараем на встрече с жителями одного из районов Курганской области 31 июля. К нему обратился местный священник с просьбой помочь с решением проблем при строительстве. «А для кого строить ваш сарай?» — спросил его единоросс.

Согласно декларации о доходах Ильтякова за 2019 год, он избавился от здания храма площадью 601 квадратный метр, но в его собственности появилась часовня площадью 16 квадратных метров.

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