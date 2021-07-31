Депутат Госдумы назвал православный храм сараем

Депутат Госдумы Александр Ильтяков публично назвал православный храм сараем, инцидент произошел на встрече с жителями одного из районов Курганской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале URA.RU в субботу, 31 июля.

На собрании с жителями Ильтяков попытался убедить их поддержать его на выборах в нижнюю палату парламента. В ходе общения местный священник рассказал парламентарию, что сейчас их беспокоит строительство храма. «А для кого строить ваш сарай?» — спросил его Ильтяков.

После этого половина участников встречи вышла из зала.

Ильтяков известен своими одиозными высказываниями. В июне он записал в TikTok проповедь о Боге и геях, в частности, заявив, что «не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок». Ролик позднее был удален.

В интервью Znak.com Ильтяков заявил, что среди депутатского корпуса есть представители сексуальных меньшинств. «Нечисть есть, но утвердительно ни про кого не могу сказать. Не имею права! Только если начнут пропагандировать. Я уже написал несколько обращений, сейчас прокуратура этим занимается», — сказал он.

Согласно декларации о доходах Ильтяков за 2019 год, он избавился от здания храма площадью 601 квадратный метр, но в его собственности появилась часовня площадью 16 квадратных метров.