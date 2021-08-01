Нарышкин счел упреки Байдена в адрес России признаком неуверенности

Упреки президента США Джо Байдена в адрес России о вмешательстве в промежуточные выборы 2022 года в Конгресс являются признаком его неуверенности в победе Демократической партии. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Александр Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По мнению главы ведомства, американская администрация понимает неустойчивость позиций демократов, а потому заранее готовит аргументы на случай поражения. Чиновник счел, что такой исход может принести неприятности, в частности, самому Байдену, а потому он уже сейчас пытается найти виноватых в лице России. «Ну, признаться, уже скучновато слушать такое. Слишком заезженная пластинка», — сказал Нарышкин.

Впервые Байден обвинил Москву в попытке повлиять на ход промежуточных выборов 2022 года в конце июля. Он пояснил, что спецслужбы страны все чаще стали фиксировать случаи дезинформации граждан, однако конкретных доказательств своей позиции не привел.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство могло санкционировать секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу.