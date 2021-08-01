Россия
 
Последние новости
Рублев и Павлюченкова завоевали золото в российском финале Олимпиады
Раскрыты самые частые схемы мошенничества при бронировании жилья на Airbnb
Андрей Шевченко покинул сборную Украины
Грецию охватили десятки лесных пожаров
Жириновский упрекнул МИД Азербайджана в незнании принципа свободы слова
Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в отеле Москвы 
Собянин назвал главный фактор для введения ограничений в Москве
Актеру Леониду Куравлеву понадобилась медицинская помощь в Москве 
В СВР узнали «часть правды» о деле Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Нарышкин счел упреки Байдена в адрес России признаком неуверенности

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Упреки президента США Джо Байдена в адрес России о вмешательстве в промежуточные выборы 2022 года в Конгресс являются признаком его неуверенности в победе Демократической партии. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Александр Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По мнению главы ведомства, американская администрация понимает неустойчивость позиций демократов, а потому заранее готовит аргументы на случай поражения. Чиновник счел, что такой исход может принести неприятности, в частности, самому Байдену, а потому он уже сейчас пытается найти виноватых в лице России. «Ну, признаться, уже скучновато слушать такое. Слишком заезженная пластинка», — сказал Нарышкин.

Впервые Байден обвинил Москву в попытке повлиять на ход промежуточных выборов 2022 года в конце июля. Он пояснил, что спецслужбы страны все чаще стали фиксировать случаи дезинформации граждан, однако конкретных доказательств своей позиции не привел.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство могло санкционировать секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Так, российскому лидеру Владимиру Путину был представлен доклад, в котором заявлялось, что победа Трампа на президентских выборах может принести Москве пользу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден посчитал Россию и Китай «смертельными соперниками» США
Байден сообщил о вмешательстве России в американские выборы
В Британии сообщили о секретной шпионской операции России по поддержке Трампа