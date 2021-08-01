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Названа доля пользующихся кнопочными телефонами россиян

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Nokia 3310
Nokia 3310
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Доля пользующихся кнопочными телефонами абонентов «ВымпелКома» (является брендом «Билайн») составляет около 23 процентов. Об сообщает РБК со ссылкой на аналитические отчеты компании.

По данным исследований, наиболее часто пользуются подобными устройствами россияне старше 65 лет — 37 процентов от их общего числа, а также жители регионов. В частности, в Краснодаре и Владивостоке ими пользуется каждый четвертый житель, в Москве — каждый пятый. Наиболее популярными производителями кнопочных телефонов в России аналитики называют iTel и Nokia.

Подтверждает эту статистику и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Представители компании оценили долю таких абонентов в 20 процентов от общего числа. Они подчеркнули, что спрос на простые модели падает довольно медленно, несмотря на масштабную цифровизацию общественной жизни. «Их покупают детям, есть категория абонентов (и это далеко не всегда пожилые люди), которым телефон нужен только для звонков и для которых критически важен длительный заряд батареи», — пояснили у оператора.

В свою очередь «МегаФон» утверждает, что доля абонентов с кнопочными телефонами в России составляет лишь 17 процентов и продолжает стремительно сокращаться. «Чаще всего подобные устройства используют клиенты в возрасте от 50 до 70 лет», — сообщили в компании.

В марте сообщалось, что животновод из Тувы Айдаш Сарыглар провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному телефону, который не разрядился несмотря на мороз. Мужчина отправился в соседнее село Ээрбек по делам, но не взял с собой ничего, кроме гаджета, несмотря на сильную метель.

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