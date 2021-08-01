Профессора Гарварда раскритиковали за слова о существовании только двух полов

Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен в эфире Fox News заявила о существовании только двух полов, после чего подверглась критике в соцсетях.

«Факты таковы, что на самом деле существуют два пола — мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим», — сказала она.

В ответ на ее слова директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симон Льюис заявила, что подобное высказывание является «вредным и трансофобным (представляющим враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям — прим. «Ленты.ру»)». По словам Льюис, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, а также интерсексуалы и гендерно-неконформные люди.

«Очень важно обучать студентов-медиков языку, учитывающему гендерные аспекты, так как они, безусловно, будут взаимодействовать с людьми, которые идентифицируют себя вне гендерной бинарной системы», — написала в своем Twitter Льюис.

Ее подписчики поддержали подобное высказывание. «Спасибо, что обратили внимание на это!» — написала одна из пользовательниц. «Если вы не можете позаботиться о беременных транс-мужчинах, потому что считаете, что беременность предназначена для женщин, ваша медицинская лицензия должна быть навсегда отозвана, поскольку вы подвергаете жизнь мужчины и ребенка серьезной опасности», — высказался другой комментатор.

При этом сама Кэрол Хувен поинтересовалась у коллеги, где в ее докладе Льюис увидела трансофобию и вред для студентов. «Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке», — написала профессор.

Ранее Британскую писательницу Джоан Роулинг, написавшую серию книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансфобии после ее записи в Twitter. Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?»