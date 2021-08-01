Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в очереди за продуктами

В Санкт-Петербурге россиянин устроил стрельбу в очереди за продуктами. Как сообщает «Фонтанка», это произошло в ночь на воскресенье, 1 августа, в одном из магазинов Невского района. Издание утверждает, что мужчина находился подшофе и не в духе.

Дебошир успел выстрелить несколько раз, никто не пострадал. В полиции установили, что стрелявшему 34 года, он нигде не работает и живет в соседнем с магазином доме. Оружие отправили на экспертизу, а в отношении стрелка могут возбудить уголовное дело.

В конце июля житель Петербурга открыл стрельбу из окна по школьникам. 42-летний мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет. Один из них был ранен в плечо, а другой — в губу.

Петербуржца задержали и составили протокол об административном нарушении, возбуждено уголовное дело.