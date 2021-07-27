Россиянин открыл стрельбу из окна квартиры по школьникам

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. В результате пострадали двое школьников. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

В понедельник, 26 июля, 42-летний россиянин несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет. Один из них получил ушибленную рану плеча, а другой был ранен в верхнюю губу. Подростков отправили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржца задержали и составили протокол об административном нарушении, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался расстрелять депутата от «Единой России» в Москве. Депутат рассказывал жителям о благоустройстве и спрашивал их пожелания. Мужчина позвонил в одну из квартир, как вдруг в него выстрелили из газового пистолета.