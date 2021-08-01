Шерон Стоун пригрозили увольнением из-за ее требований о вакцинации от COVID-19

Голливудская актриса Шерон Стоун рассказала об угрозах увольнения из проекта из-за того, что она агитирует вакцинироваться от COVID-19 на съемочной площадке. Об этом сообщает Fox News.

Стоун заявила, что ее профессиональная жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте. Она отметила, что не станет продолжать работу над проектом, пока все участники съемок не будут вакцинированы.

«Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все на площадке не будут вакцинированы», — подчеркнула Стоун.

По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в период пандемии коронавируса.

