В Минтруде напомнили россиянам о выплате в 250 тысяч рублей

Россияне могут воспользоваться помощью государства и получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела или занятия личным подсобным хозяйством. Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнила замминистра труда Ольга Баталина.

Она уточнила, что гражданину выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. «Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — пояснила Баталина.

Кроме того, по словам замминистра, другой блок программы — это поддержка личного подсобного хозяйства, которая предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей.

31 июля сообщалось, что министерство труда России готовится утвердить проект о новом порядке регистрации безработных. Инициатива предусматривает, что граждане будут подавать заявления о поиске подходящей работы в электронной форме на платформе «Работа в России» или при личном посещении службы занятости. Также произойдет разделение потоков соискателей в зависимости от их мотивации к трудоустройству, чтобы перейти от формального подхода к индивидуальному.