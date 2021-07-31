В России утвердят новый порядок регистрации безработных

Министерство труда Российской Федерации готовится утвердить проект о новом порядке регистрации безработных, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива предусматривает, что граждане будут подавать заявления о поиске подходящей работы в электронной форме на платформе «Работа в России» или при личном посещении службы занятости. Также произойдет разделение потоков соискателей в зависимости от их мотивации к трудоустройству, чтобы перейти от формального подхода к индивидуальному.

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Предполагается, что порядок начнет действовать со дня вступления постановления в силу в Калужской, Ленинградской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае. С 1 ноября 2021 года — во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, в Санкт-Петербурге, с 1 января 2022 года — во всех остальных субъектах, а с 1 января 2023 года — в Москве.

В Министерстве труда пояснили, что поправки связаны с переводом услуг центров занятости в электронный формат, передает РИА Новости. «Документ предусматривает разделение потоков граждан, которые обращаются в центры занятости, — для содействия в поиске работы либо для дальнейшего признания их безработными», — отметили в ведомстве.

Ранее Минтруд России предложил начислять россиянам выплаты за переезд в другой регион с целью трудоустройства. В министерстве полагают, что инициатива поможет расширить круг соискателей вакансий, которых поддержит государство при трудоустройстве в другой местности: как в пределах одного региона, так на территории другого.

