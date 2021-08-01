Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

На 92-м году жизни умер президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников.

Причины смерти не уточняются. Информации о дате и месте прощания с Засурским также пока нет.

Засурский занимал пост заведующего кафедрой зарубежной журналистики и литературы журфака МГУ с 1955 года, с 1965-го по 2007-й — декана факультета, затем с 2007-го по настоящее время был его президентом. в 2018 году признан заслуженным журналистом России.