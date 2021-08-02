Бывший президент Киргизии раскрыл подробности своего допроса

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев раскрыл подробности своего допроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Апрель ТВ».

По его словам, в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) его приняли «с радушием». «Очень внимательное отношение было. Это был первый допрос. Я приехал, чтобы чистосердечно рассказать, как мы строили Кумтор, для чего. Следствие будет продолжаться, встречи будут продолжены», — заявил он.

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Акаев также рассказал, что уже встретился с нынешним президентом Киргизии Садыром Жапаровым в его государственной резиденции в Бишкеке. «У нового руководства есть созидательный план, я хочу помочь этому в меру своих способностей», — подчеркнул он. Бывший глава республики добавил, что в отношении него не возбуждено никаких уголовных дел и что скоро он снова улетит в Москву.

Ранее в ГКНБ заявили, что Акаев был доставлен в Бишкек для проведения следственных действий. Он является фигурантом дела о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

В начале июля в ведомстве сообщили, что Акаев и еще один бывший президент Киргизии, Курманбек Бакиев, проходят по делу Кумтора. Следствие также устанавливает возможную причастность двух других бывших лидеров республики — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова — к заключению заранее невыгодных для государства контрактов.

