Бывший премьер-министр Киргизии заявил о добровольном возвращении Акаева

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, находящийся в розыске, добровольно вернулся в Бишкек и поехал в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), заявил бывший премьер-министр Феликс Кулов. Об этом сообщает 24.kg.

Кулов рассказал, что встретился с действующим президентом Садыром Жапаровым.

«Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ», — сказал экс-премьер.

Ранее в ГКНБ сообщили, что с Акаевым проводятся следственные действия. Бывший президент является фигурантом дела о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1990-го по 2005 год. Он покинул страну после «тюльпановой революции».