Объявленный в розыск бывший президент Киргизии доставлен в Бишкек

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, объявленный в розыск, был доставлен в Бишкек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

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Акаев находится в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), с ним проводятся следственные действия по уголовному делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, пояснила пресс-служба ведомства.

В начале июля ГКНБ сообщил, что по делу Кумтора проходят два бывших президента — Акаев и Курманбек Бакиев. Следствие также устанавливает возможную причастность еще двух бывших лидеров Киргизии, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, к заключению заранее невыгодных для государства контрактов.

Киргизия уже предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке Кумтора. Бишкек также утверждает, что из-за действий компании возникла угроза схода ледников и гибели людей.

Аскар Акаев занимал пост президента Киргизии с 1990 по 2005 год. Он покинул страну после «тюльпановой революции». В феврале 2020-го сообщалось, что его сын умер в Москве.

Курманбек Бакиев проживает в Белоруссии.