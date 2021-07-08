Два бывших президента Киргизии объявлены в розыск

Бывшие президенты Киргизии, Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом 8 июля сообщил председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, передает РИА Новости.

«В 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск», — рассказал Ташиев.

По аналогичным обвинениям за заключение более поздних соглашений подозревается в коррупции и Бакиев. Следствие также устанавливает возможную причастность еще двух бывших президентов, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, к заключению заранее невыгодных для Киргизии договоров с канадскими компаниями.

«Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности», — заверил глава ГКНБ.

Ранее Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. В Бишкеке считают, что из-за действий компании возникла угроза схода ледников и гибели людей. Парламент ввел в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление.

