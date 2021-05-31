В Киргизии арестовали брата бывшего президента Жээнбекова

Бывшего спикера парламента Киргизии и брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбека арестовали на два месяца по подозрению в коррупции, передает РИА Новости.

В пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности республики заявили, что Жээнбекова арестовали в рамках уголовного дела по фактам коррупции на разных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор». Чиновника подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено статьей 319 частью второй («Коррупция») УК КР. Вместе с Жээнбековым по данному делу подозревают депутата Жогорку Кенеша (парламента Киргизии — прим. «Ленты.ру») Торобая Зулпукарова.

Первомайский суд Бишкека уже рассмотрел ходатайство следствия и избрал для Жээнбекова и Зулпукарова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Асылбек Жээнбеков является родным братом бывшего президента Сооронбая Жээнбекова, который подал в отставку в октябре 2020 года, когда в стране проходили массовые протесты. С 2011 по 2016 год Асылбек занимал должность спикера парламента, а позже стал депутатом. Зулпукаров при этом работал в качестве заместителя спикера.

Ранее немецких депутатов массово уличили в получении взяток от Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. В начале марта 2021 года обыски прошли в офисе и дома у члена правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Акселя Фишера. Предполагается, что он получал от Азербайджана деньги, когда работал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).